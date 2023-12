Brasil é reconhecido como a nona maior economia do mundo

Com a previsão de crescimento de 3,1% no Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, o Fundo Monetário Internacional (FMI) decidiu, nesta terça-feira (19), colocar o país como a nona maior economia do mundo em 2023, ultrapassando o Canadá.

O Brasil deve encerrar o ano com um PIB nominal de US$ 2,13 trilhões, garantindo que ele salte da 11ª posição que estava no ano passado.

Esse aumento em sua classificação usa como base o relatório Perspectiva Econômica Mundial, lançado em outubro, que estimou um crescimento de 3,1% para o PIB brasileiro, em contraste com os 2,1% previstos anteriormente.

