Menu
Menu Busca quarta, 03 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Economia

Brasil fecha acordo com Japão para exportar produtos de gordura animal

Produtos são usados na fabricação de ração animal e pet food

03 setembro 2025 - 06h30Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Brasil e Japão fecharam acordoBrasil e Japão fecharam acordo   (Ricardo Stuckert / PR)

O Ministério da Agricultura e Pecuária informou nesta terça-feira (2) ter concluído negociação tarifária com o governo do Japão para exportação de produtos à base de gordura de aves, suínos e bovinos.

Esses produtos são usados na fabricação de ração animal e "pet food". De acordo com o ministério, a autorização "amplia a presença brasileira em um dos mercados mais exigentes do mundo".

O Brasil já é um dos maiores fornecedores de soja e milho para o mercado japonês. 

Com 125 milhões de habitantes, o Japão é a terceira maior economia do mundo e o 7º destino dos produtos agrícolas brasileiros em 2024. As exportações para os japoneses totalizaram US$ 3,3 bilhões no ano passado. De janeiro a julho de 2025, as vendas já somaram US$ 1,8 bilhão.

No total, 422 novos mercados foram abertos para os produtos agropecuários brasileiros no atual governo.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Setor estagnou e não vem tendo crescimento
Economia
Produção industrial recua 0,2% em julho e acumula efeitos do juro alto
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
MP instaura inquérito para apurar atraso na construção de 85 casas em Amambai
Programa Pé-de-meia
Economia
Pé-de-Meia: nascidos em novembro e dezembro recebem 6ª parcela
Pix
Economia
BC amplia segurança no Pix e atualiza regras para devolução em caso de fraudes
Conta de energia terá nova tarifa
Economia
Conta de luz terá bandeira vermelha nível 2 em setembro
Ibovespa fecha em máxima histórica; dólar sobe
Economia
Ibovespa fecha em máxima histórica; dólar sobe
Comerciantes da Capital ficam cautelosos e confiança volta à zona negativa em agosto
Economia
Comerciantes da Capital ficam cautelosos e confiança volta à zona negativa em agosto
Receita Federal
Economia
Receita paga nesta sexta-feira quarto lote de restituição do IR
Licenciamento deverá ser pago até final de junho
Economia
Termina hoje prazo para quitar licenciamento de veículos com placas de final 7 e 8
Novo Bolsa Família
Economia
Sextou! Caixa encerra Bolsa Família de agosto pagando beneficiários de NIS final 0

Mais Lidas

Ele foi achado sem vida na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Fotógrafo morre de overdose em Campo Grande
Cabo da PMMS, Marcelo Goes dos Santos -
Justiça
Cabo da PMMS é condenado por constrangimento ilegal em abordagem em Campo Grande
A vítima faleceu na calçada
Polícia
AGORA: Homem morre em calçada do Tiradentes após passar mal
O caso aconteceu no final da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem tem cabeça decepada após briga na Capital