Brasil foi o terceiro país com mais investimentos estrangeiros em 2022

Um relatório preparado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) mostrou que os investimentos estrangeiros diretos (FDI, em inglês) tiveram alta de 68% no Brasil em 2022, batendo a marca de US$ 85 bilhões.

Com isso, o Brasil ficou em terceiro lugar com o maior destino desse tipo de recurso no mundo, ficando atrás somente dos Estados Unidos, que ficou em primeiro lugar com US$ 318 bilhões investidos, seguido da China, com US$ 180 bilhões.

O relatório aponta que esse movimento foi resultado do reinvestimento dos lucros das empresas e a movimentações das dívidas internas das companhias.

Apesar dos altos investimentos no Brasil, houve uma queda de 24% do FDI ao redor do mundo.

