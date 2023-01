Brasil registrou a criação de 2,037 milhões de empregos em 2022

O Ministério do Trabalho informou nesta terça-feira (31) que o saldo de contratações de 2022 foi positivo, com a economia brasileira gerando 2,037 milhões de empregos líquidos com carteira assinada entre o primeiro e último dia do ano passado.

No entanto, o número foi 26,6% menor que o registrado em 2021, quando o número de postos formais de trabalho avançou em 2,776 milhões. Apesar do ano ter fechado em alta, dezembro registrou um número maior de demissões, que ultrapassaram as contratações em 431.011 vagas.

Em todo o ano de 2022, a região Sudeste registrou a criação de 978.666 vagas de emprego, seguida da região Nordeste, com 385.094, Sul, com 309.277 vagas, Centro-Oeste, com cerca de 231.781 novas vagas, e a região Norte com 119.141 vagas no ano.

