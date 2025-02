Brasil registrou mais de 137 mil novos empregos formais em janeiro

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, divulgou nesta quarta-feira (26) os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), que mostrou um aumento de 137.303 empregos formais no mês de janeiro.

Esse saldo decorre de 2.271.611 admissões e de 2.134.308 desligamentos durante o primeiro mês de 2025, com o total de celetistas ativos no país em janeiro sendo de 47.341.293 vínculos, um aumento de 0,29% em relação ao registrado em dezembro de 2024.

No acumulado de 12 meses, de fevereiro de 2024 a janeiro deste ano, o saldo também foi positivo, com 1.650.785 empregos celetistas, resultantes de 25.743.968 admissões e 24.093.183 desligamentos.

O Caged mostrou que o salário médio das admissões aumentou 4,12% de dezembro do ano passado para janeiro deste ano, o que corresponde a um acréscimo de R$ 89,02 no recebido pelos admitidos, colocando o salário inicial em R$ 2.251,33.

Ainda segundo o Caged, quatro dos cinco grandes grupos de atividades apresentaram saldo positivo de empregos celetistas em janeiro deste ano, com a Indústria Geral se destacando, com um saldo de 70.428 novos postos de trabalho.

O setor de Serviços, teve um saldo positivo de 45.165 postos, enquanto a Construção teve um saldo de 38.373 postos e a Agropecuária fechou o mês com 35.754 postos. O único segmento com saldo negativo foi o de Comércio, que encerrou janeiro com 52.417 postos a menos.

Na Região Centro-Oeste, os dados do governo apontam para 44.363 novos postos de trabalho, uma alta de 1,06% na comparação com o registrado em dezembro do ano passado.

