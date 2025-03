Brasil retoma exigÃªncia de visto para cidadÃ£os dos EUA, CanadÃ¡ e AustrÃ¡lia

A partir de 10 de abril de 2025, cidadãos dos Estados Unidos, Canadá e Austrália voltarão a precisar de visto para entrar no Brasil.

A medida marca o fim da isenção de vistos adotada em 2019, durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), e será aplicada com base no princípio da reciprocidade, após negociações que não avançaram com esses países.

Marcelo Freixo, presidente da Embratur, minimizou a possibilidade de que a volta da exigência de visto prejudique o turismo, mas destacou que a isenção seria o cenário ideal.

"Particularmente, acho que se pudéssemos ter a isenção do visto seria bom porque, quanto menos dificuldade você criar para o turista, melhor. Mas eu respeito o princípio da reciprocidade".

Apesar disso, estudos da Embratur indicam que o retorno da exigência de visto não deve afetar significativamente o fluxo de turistas, desde que o processo seja simples e acessível. Freixo enfatizou que está em conversa com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para garantir que o processo de solicitação do visto seja "fácil, rápido e barato".

O objetivo é evitar que o procedimento seja burocrático e demorado, a fim de não desestimular os visitantes estrangeiros.

O visto exigido será eletrônico, sem necessidade de visita ao consulado brasileiro, entrevista ou entrega de passaporte para fixação do visto. Todo o processo será realizado online e, caso aprovado, o visto será enviado por e-mail ao solicitante.

O custo será de US$ 80,90 por visto, enquanto os brasileiros, por exemplo, pagam mais de US$ 180 para obter um visto de turismo para os Estados Unidos.

A isenção de vistos para cidadãos dos EUA, Canadá, Austrália e Japão foi implementada em 2019. Durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a medida foi mantida, com negociações sendo realizadas, principalmente com os EUA, Canadá e Austrália, para conseguir um tratamento recíproco.

No entanto, enquanto o Japão concordou em isentar os brasileiros de visto, com benefícios para o turismo entre os dois países, as negociações com os países mencionados não avançaram.

“Não se cobrará visto do Japão porque avançamos na relação diplomática, e os dois países não cobram mais o visto, o que permitiu aumentar muito o número de japoneses em turismo no Brasil”, explicou Freixo.

Em relação aos EUA, Canadá e Austrália, como não houve avanços nas tratativas para isenção de vistos para os brasileiros, o Brasil voltou a adotar a exigência para esses países com base na reciprocidade.

