Brasil teve a criação de 211 mil vagas de emprego em setembro

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta segunda-feira (30) pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mostram que o Brasil criou 211.764 empregos com carteira assinada em setembro deste ano.

O saldo ocorre de 1,917 milhão de contratações e 1,705 milhão de demissões no mês passado, ultrapassando o estimado pelo mercado, que previa a criação de em torno de 208 mil vagas com carteira assinada.

Apesar disso, o número representa uma queda de 23,8% em relação a setembro de 2022, quando foi registrada a criação de 278,02 mil empregos formais no Brasil.

Segundo os dados, o setor de serviços foi o que mais teve saldo positivo de empregos no período, com a criação de 98,2 mil vagas, seguido do comércio (43,4 mil), indústria (20,9 mil), construção (20,9 mil) e agropecuária (5,9 mil).

