Brasil teve criação de 195 mil empregos em março

O último Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgado nesta quinta-feira (27), mostra que o Brasil registrou a criação de 195,171 mil empregos com carteira assinada no mês de março.

O número é resultado do saldo líquido, com o terceiro mês de 2023 registrando 2.168.418 contratações e 1.973.247 demissões, uma alta de 97,6% em relação ao mesmo período do ano passado.

Em março de 2022, o Caged registrou o saldo de 98.786 mil novos empregos formais no país, quase 100 mil vagas a menos que o registrado neste ano.

