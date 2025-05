Brasileiros tem R$ 9,13 bilhões em valores para receber, segundo BC

O Banco Central (BC) informou nesta terça-feira (13) que ainda existem R$ 9,13 bilhões em recursos deixados nas contas por clientes de instituições financeiras, com 6,94 bilhões deixados nas contas por 42.133.520 pessoas físicas e outros R$ 2,19 bi esquecidos por 4.300.668 pessoas jurídicas.

Os valores divulgados pelo BC se referem ao mês de março, que mostrou que foram devolvidos R$ 10,020 bilhões, com R$ 7,39 bilhões pertencentes a 26.999.562 pessoas físicas e R$ 2,62 bilhões a 2.692.387 empresas.

O Sistema de Valores a Receber é uma plataforma que permite aos cidadãos e empresas consultarem se possuem dinheiro esquecido em bancos e outras instituições, e caso haja valores, é possível que a pessoa ou empresa solicite a devolução.

Os valores podem ser resgatados diretamente com a instituição responsável pelo valor, solicitando o recebimento, ou fazendo a solicitação pelo sistema de valores a receber.

