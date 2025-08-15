BRICS lança seu próprio 'Pix' para derrubar dependência do dólar

O bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul avança na implementação de sua própria plataforma de liquidação financeira, o BRICS Pay, com o objetivo de reduzir o uso do dólar nas transações entre os membros.

A iniciativa é considerada um dos movimentos mais ambiciosos do grupo para fortalecer sua posição no comércio global e diminuir a vulnerabilidade a sanções de potências ocidentais.

O que é o BRICS Pay

O BRICS Pay será um sistema descentralizado de mensagens e liquidação financeira, permitindo pagamentos internacionais diretamente nas moedas locais dos países participantes — real, yuan, rúpia, rublo e rand.

Diferente de uma moeda única, o sistema visa facilitar o uso integrado das moedas nacionais, sem a necessidade de conversão para o dólar ou euro.

Inspirado em modelos já adotados pela China e Rússia, o sistema conectará bancos centrais e instituições financeiras do bloco, garantindo maior segurança e agilidade nas operações de exportação e importação.

Motivações para reduzir o uso do dólar

Desde a Segunda Guerra Mundial, o dólar domina o comércio internacional, respondendo por cerca de 84% das transações globais.

Esse domínio permite aos Estados Unidos aplicar sanções financeiras e aumentar custos de operação para empresas estrangeiras. Para os países do BRICS, a dependência do dólar representa riscos econômicos e políticos, além de reduzir a competitividade de exportações em períodos de instabilidade.

Impactos para o Brasil

A adesão ao BRICS Pay pode trazer benefícios como:

Redução de custos cambiais: exportadores receberiam diretamente em moedas estrangeiras, convertendo para reais com menor perda.

Diversificação de mercados: facilitaria negociações com países como Irã e Emirados Árabes Unidos.

Fortalecimento da autonomia econômica: diminuição da exposição ao dólar reduz riscos ligados a disputas comerciais ou sanções.

Desafios do projeto

Especialistas alertam para obstáculos como a necessidade de infraestrutura tecnológica robusta, volatilidade cambial das moedas emergentes, adesão do setor privado e pressões geopolíticas externas, especialmente de EUA e União Europeia.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também