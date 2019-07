Café com Negócios abordará construção de uma imagem pessoa de sucesso

Joilson Francelino, com informações da assessoria

Na edição do mês de julho, o evento Café com Negócios, traz a palestra "Como Construir uma Imagem de Sucesso", com Alexandre Taleb. Todos os meses o evento traz temas voltados para o fortalecimento de empresas, agora volta a atenção para o empresário e o executivo à frente dos negócios. Na terça-feira, dia 30 de julho, às 7h30, no Doces Momentos, o renomado orientador de imagem irá apresentar como a maneira de se vestir tem importância decisiva nas relações profissionais.

Consultor de imagem e moda masculina, Alexandre Taleb assessora profissionais e empresas a fim de conquistarem credibilidade e autoconfiança por meio da gestão da imagem, além de ministrar palestras e workshops sobre imagem, etiqueta, comportamento, moda e dress code corporativo no Brasil e no exterior.

Para Taleb a vestimenta certa faz toda a diferença no ambiente de trabalho, pois, segundo o profissional, "estamos o tempo inteiro sujeitos a comunicação não-verbal e a roupa é parte desse conjunto de elementos. É possível transmitir exatamente quem você é, parte de sua personalidade, sem qualquer diálogo apenas pela postura e a escolha do traje", afirma.

O consultor destaca ainda que conhecer o caimento correto das peças para o seu tipo de corpo, a cor e acessórios, são alguns dos elementos que podem dar mais projeção e confiança. "São detalhes que podem significar a conquista de uma boa colocação no mercado de trabalho, até garantir promoções e outros benefícios", destaca.

Ele afirma ainda que existem peças básicas que todos podem usar, contudo, cada pessoa tem um perfil e o auto-conhecimento é importantíssimo. "Saber o que é mais adequado e o que combina com o seu ambiente de trabalho e ocasião é a diferença para uma imagem de sucesso.", provoca. A próxima edição do Café com Negócios será a oportunidade de saber como a consultoria de imagem pode ajudar a alavancar a carreira e os negócios.

Sobre o palestrante

Alexandra Taleb é professor em três cursos na faculdade FAAP (Fundação Armando Alvares Penteado) em São Paulo sobre Consultoria de Imagem/Personal Stylist/Personal Shopper , MBA Gestão de Luxo e Como Criar um Blog. Além disso, também é Professor no Centro Europeu no de curso Consultoria de Imagem Masculina e na Faculdade OPET em Curitiba. O convidado escreve para o site www.alexandretaleb.com.br e foi classificado pela GQ da Vogue como um dos 25 homens mais elegantes e influentes do Brasil em 2017.

Sobre o evento

O projeto empresarial 'Café com Negócios' foi criado pelo empreendedor e consultor Dijan Barros e em cada edição aborda um tema relacionado a negócios, mercado de trabalho e empreendedorismo, com o propósito de proporcionar troca de experiência, informação e o encontro entre os empresários locais.

Serviço: A palestra "Como Construir uma Imagem de Sucesso", com o consultor de imagem e moda masculina, Alexandre Taleb, acontece no dia 30 de julho, às 7h30 da manhã, na Doces Momentos, rua Abrão Júlio Rahe, 795, Bairro São Francisco. Logo após a palestra será servido um café da manhã. Entrada: R$ 30. Vendas através do link.

