Café com Negócios: Nova edição discute Transformação Digital nas empresas

Na edição do Café com Negócios da próxima terça-feira (26), haverá o lançamento do livro "Sabático: O Poder da Pausa", de Eberson Terra com presença da Gerente Executiva de Business Performance na TOTVS, Marilena Cancelier sobo tema 'Transformação Digital e o Futuro dos Negócios'.

Com experiência em gestão estratégica comercial, modelos de negócios e geração de receita, Marilena Cancelier estrá junto com o escritor e LinkedIn Top Voices mais lidos do Brasil, Eberson Terra ministrando a palestra “Transformação Digital e o Futuro dos Negócios”. O encontro entre empresários e empreendedores acontece no Bosque Expo no Shopping Bosque dos Ipês.

Marilena entende que a transformação digital se sustenta em três pilares: pessoas, processos e tecnologias. “Se avançarmos em uma estratégia sem considerar o impacto nestes três pilares, não teremos uma transformação profunda que impacte nos resultados e que seja sustentável no longo prazo”, explica. Ela reforça ainda que a transformação digital pode atuar na experiência do cliente, nas operações e nas ferramentas e formas de trabalhar.

Para Eberson Terra a transformação digital permite que as empresas atinjam um novo patamar de produtividade com a automatização e o uso de IA, por outro lado agrega um novo desafio em como os talentos da empresa serão utilizados para gerar valor nos negócios. “O segredo para empresas se destacarem no mercado será a de extrair o melhor de cada funcionário naquilo que ele difere das máquinas: a sua criatividade e o poder de inovação dos produtos e serviços prestados aos clientes”, esclarece.

Ele ainda espera que os empreendedores reflitam sobre o futuro de seus negócios e que possam prever impactos para que eles se tornem pontos fortes da organização e não um risco para sua existência.

Evento



O Café com Negócios sobre “Transformação Digital e o Futuro dos Negócios”, acontece na

terça-feira (26), às 8h da manhã no Bosque Expo no Shopping Bosque dos Ipês. Av. Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados.



- 8h – Credenciamento

- 8h30 – Abertura Oficial

- 9h – Café com Negócios Painel

- 11h – Encerramento do Evento



O Convite Solidário custa R$ 50 (o valor será doado para projetos especiais, para saber mais visite donativa.org.br.). Vendas através do link: https://www.sympla.com.br/evento.

