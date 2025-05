Café com Negócios: Edição especial em Bonito aborda empreendimentos sustentáveis

O Café com Negócios, encontro de networking empresarial do estado, leva uma edição especial a Bonito no dia 22 de maio. O evento levará o tema “Negócios em Movimento - Empresas que Lideram Transformações” e será realizado às 18h no auditório do Hotel Promenade Bonito All Suítes, localizado na Rua Dezenove de

Novembro, 300 – Vila Jaraguá.



O evento contará com a presença de quatro grandes nomes que têm promovido mudanças significativas em suas áreas de atuação para falar sobre inovação, sustentabilidade e as novas formas de pensar os negócios. Os ingressos podem ser adquiridos através do site Sympla .

Para o fundador do Café com Negócios, Dijan de Barros, a chegada a Bonito simboliza a expansão de um

movimento que une propósito, inovação e colaboração. “Queremos inspirar lideranças a pensarem em transformação com responsabilidade, sustentabilidade e visão de futuro”, afirma.



Dani Plesnik: executiva na área de Recursos Humanos com mais de 20 anos no mercado. É CHO – Certificada como Chief Happiness Officer e em segurança psicológica pelo Instituto Feliciência. Também é certificada em Psicologia Positiva pelo Instituto Internacional Wholebeing. Advogada, contadora e especialista em Direito Tributário. Implementou um programa de Felicidade na Corporação em uma empresa Multinacional. Palestrante no tema de Felicidade na Corporação, Liderança Humanizada e Futuro do Trabalho. É professora convidada em diversas instituições, coordenadora do curso de pós-graduação

em Segurança Psicológica pela Human SA e fundadora do WLM – Women in Law Mentoring.



Felipe Aversa: cofundador do Grupo UmaUma e idealizador do projeto Rancho Churrascada. Traz sua experiência de 25 anos nos setores de eventos e entretenimento, com passagens por redes como Intercontinental, Meliá e Blue Tree Hotels. Criador da marca Churrascada, hoje considerada o maior ecossistema de churrasco do país, Aversa também lidera projetos como a Fazenda Churrascada e o clube de assinatura Box, focado em experiências gastronômicas premium.



Marcos David: profissional de tecnologia com atuação em startups nos setores de educação, energia e automação. É Cofundador e Diretor de Operações do Festival Hacktown, onde também atua como um curador em diversas trilhas de conteúdo. Atualmente, lidera a aceleradora Clear Purpose, dedicada ao fortalecimento de lideranças e ecossistemas de inovação. Acredita no poder das conexões entre pessoas, ideias e

propósito com intuito de desenvolver a sociedade de forma mais justa e igualitária através das relações e da tecnologia.



Paulo Antunes: sócio-proprietário da Black Wheels - Grupo Financeiro e Empresarial com atuação no segmento de médias e grandes empresas. Consultor e especialista em Sustentabilidade (ESG) e Governança Corporativa, é conselheiro de administração com atuação e certificação pelo IBGC - Instituto de Governança Corporativa do Brasil e Certificação do Mercado Financeiro e de Capital.

