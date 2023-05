Café com Negócios tem palestra de Fred Rocha, especialista em varejo

A edição do Café com Negócios - Sabor, Conhecimento e Networking' desta quinta-feira (25), conta com a palestra “O novo jeito de vender" ministrada por Fred Rocha, especialista em varejo e consumo, convidado da vez no encontro entre empresários e empreendedores realizado no Shopping Bosque dos Ipês.

Depois de estudar e coletar por todo o mundo informações sobre a nova relação vendedor versus consumidor, o especialista em marketing e vendas, desenvolveu a palestra para auxiliar todos os donos de negócio a entrar de vez nessa nova fase do varejo. "Nos últimos anos testemunhamos o fechamento de milhares de comércios tradicionais ao redor do mundo. E não estamos apenas falando de gigantes do mercado, mas também dos pequenos comerciantes e até e-commerces. A sensação é de que todos os clientes sumiram. Não é apenas uma questão de crise econômica: o mundo mudou, o modo de consumir mudou e o modo de vender também precisa mudar".

Os empreendedores que percebem isso vão longe e é esse o olhar que o palestrante quer trazer para debate no Café com Negócios. O convidado foi reconhecido quatro vezes como Profissional de Marketing do Brasil e é o especialista em varejo mais contratado do Brasil. Com mais de vinte e cinco anos de experiência na área de vendas e marketing, Fred tem como missão auxiliar os pequenos negócios, como bares, lojas de rua, lanchonetes, a se reinventarem de maneira que saibam se adaptar aos novos tempos.

Na temporada deste ano toda a venda de ingressos será revertida para o Instituto Donativa de Filantropia.

Evento

08h00 – Welcome Coffee

08h30 – Abertura Oficial

09h00 – Café com Negócios Painel

10h00 – Café com Negócios Talks

10h30 – Coffee Break & Networking

11h30 – Encerramento do Evento

Local: Shopping Bosque dos Ipês. Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Parque dos Novos Estados. Convite Solidário DONATIVA: R$ 50. Vendas através do link: https://www.sympla.com.br .

