Caixa e Banco do Brasil anunciam redução de juros em consignado do INSS

A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil anunciaram nesta quinta-feira (3), logo após o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) anunciar redução na taxa básica de juros (Selic), que estão baixando a taxa do crédito consignado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Segundo a Caixa, a partir de hoje, a taxa do consignado do INSS cai de 1,75% para 1,7% ao mês.

“A medida contribui com a organização das finanças dos clientes, em conjunto com as atuais ações vigentes do banco de negociação de dívidas, e para o crescimento da economia do país. Vamos proporcionar aos nossos clientes taxas justas e adequadas à realidade do país, de desenvolvimento e crescimento”, afirmou a presidente da Caixa, Maria Rita Serrano.

O Branco do Brasil informou que irá diminuir, a partir desta sexta-feira (4), a taxa do consignado do INSS de 1,81% para 1,77% ao mês na faixa mínima, e de 1,95% para 1,89% ao mês na faixa máxima.

Além disso, também haverá redução dos juros de outras modalidades de empréstimos.

“A queda da taxa de juros está apoiada em condições positivas, construídas ao longo de todo o primeiro semestre deste ano. Elas possibilitam crédito mais barato para as famílias e para as empresas”, afirmou a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros.



