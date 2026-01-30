Menu
Menu Busca sexta, 30 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Economia

Caixa encerra Bolsa Família de janeiro pagando beneficiários do NIS final 0

O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas há pelo menos três adicionais

30 janeiro 2026 - 06h30Luiz Vinicius
Bolsa Família ajudará beneficiários neste mês de janeiroBolsa Família ajudará beneficiários neste mês de janeiro   (Lyon Santos/ MDS)

A Caixa Econômica Federal paga nesta sexta-feira, dia 30, a parcela do Bolsa Família para beneficiários do NIS (Número de Inscrição Social) de final 0. Ao todo cerca de 18,8 milhões de famílias receberão o benefício neste mês.

O valor mínimo corresponde a R$ 600. Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses de idade, para garantir a alimentação da criança. O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a famílias com crianças de até 6 anos.

No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.

Além do benefício integral, cerca de 2 milhões de famílias estão na regra de proteção em novembro. Em vigor desde junho de 2023, essa regra permite que famílias cujos membros consigam emprego e melhorem a renda recebam 50% do benefício a que teriam direito por até dois anos, desde que cada integrante receba o equivalente a até meio salário mínimo.

Neste mês, não haverá o pagamento do Auxílio Gás, que beneficia famílias cadastradas no CadÚnico. Como o benefício só é pago a cada dois meses, o pagamento voltará em fevereiro.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

carteira clt
Economia
Brasil cria 1,279 milhão de postos de trabalho em 2025, aponta Caged
Comércio em Campo Grande
Economia
Metade dos temporários deve ser efetivada no comércio da Capital
Imóveis em cidade do Brasil
Economia
Receita desmente novo imposto para todos os aluguéis por temporada
Cartão do Bolsa Família
Economia
Caixa paga Bolsa Família para beneficiários de NIS final 9 nesta quinta
Cartão do Bolsa Família
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família para beneficiários de NIS final 8 nesta quarta
Festividades do Carnaval
Economia
Carnaval de 2026 deve movimentar R$ 25,2 milhões na Capital, aponta estudo
Energia puxou redução da inflação
Economia
Prévia da inflação oficial de janeiro perde força e fica em 0,20%
Aplicativo do Meu INSS
Economia
Governo prorroga até março prazo para pedido de ressarcimento do INSS
Novo Bolsa Família do Governo Federal
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família para beneficiários de NIS final 7 nesta terça
Sede do INSS
Economia
Benefícios de janeiro começam a ser pagos pelo INSS nesta segunda-feira

Mais Lidas

Confronto aconteceu no bairro Jardim Cerejeiras
Polícia
AGORA: Dois suspeitos de roubos morrem em confronto com o Choque em Campo Grande
Carro desviou de buraco e atingiu o motociclista
Trânsito
AGORA: Motorista desvia de buraco, atinge moto e mata motociclista no Jardim Seminário
Foto: Ilustrativa / MrDm / Freepik
Comportamento
Pesquisa aponta que mulheres preferem homens com pênis maiores
Polícia Militar atendeu a ocorrência
Polícia
AGORA: Homem é morto com tiro na cabeça no Jardim Centro Oeste