Caixa estende horário de atendimento na 2ª e 3ª feira para saque do FGTS

A Caixa Econômica Federal vai estender o expediente bancário de 2.302 agências, nesta segunda (21) e terça-feira (22), para atender os trabalhadores que querem efetuar o Saque Imediato do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

O valor é de até R$ 500 por conta ativa ou inativa. A segunda etapa da liberação do Fundo começou na sexta-feira (18) e contempla trabalhadores não correntistas nascidos em janeiro.

Cerca de 4,1 milhões de pessoas serão atendidas nesta fase, com injeção de R$ 1,8 bilhão na economia. O calendário de saques é determinado de acordo com o mês de nascimento do trabalhador.

Para facilitar o atendimento, a Caixa trabalhará com horário estendido na segunda (21) e terça-feira (22).

Agências



As agências que abrem às 8h encerrarão o expediente duas horas depois do que o horário normal;

Agências que abrem às 9h terão atendimento uma hora antes e uma hora depois;



Aquelas que abrem às 10h iniciam o expediente com duas horas de antecedência;



Agências que abrem às 11h também iniciam o atendimento duas horas antes do horário normal;

Os saques podem ser feitos até 6 de março de 2020 no caso de trabalhadores nascidos em dezembro.

Como sacar?

Até R$ 100 por conta:



O trabalhador pode sacar este valor em unidades lotéricas, apresentando CPF e um documento de identificação.

Até R$ 500 por conta:



Este valor pode ser sacado em unidades lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui, com documento de identificação e cartão do cidadão com senha.

Já nos terminais de autoatendimento é necessário usar o CPF e senha Cidadão.

As dúvidas sobre valores e data do saque podem ser consultadas no aplicativo do FGTS (disponível para iOS e Android), pelo site ou pelo telefone de atendimento exclusivo 0800 724 2019, disponível 24 horas.

A data limite para saque é 31 de março de 2020. Caso o saque não seja feito até essa data, os valores retornam para a conta do FGTS do trabalhador.

