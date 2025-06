Caixa finaliza pagamento do Bolsa Família de junho nesta segunda-feira

A Caixa Econômica Federal encerra nesta segunda-feira (30), o pagamento do mês de junho do benefício do Bolsa Família. Quem recebe a última parcela são os beneficiários do NIS (Número de Inscrição Social) final 0.

Neste mês de junho, mais de 20,5 milhões de famílias serão contempladas com pelo menos R$ 600, que é o valor mínimo a ser depositado na conta.

Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses, para garantir a alimentação da criança. O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a famílias com crianças de até 6 anos.

No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês.

Neste mês de junho também está sendo pago a parcela do Auxílio Gás, que ajuda as famílias mais carentes a adquirirem o gás de cozinha.

Neste mês, o benefício corresponde a R$ 108. Com a aprovação da Emenda Constitucional da Transição, no fim de 2022, o benefício foi mantido em 100% do preço médio do botijão de 13 kg.

