Menu
Menu Busca sexta, 28 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Aguas Nov25
Economia

Caixa finaliza pagamento do Bolsa Família de novembro a beneficiários do NIS final 0

O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas há o pagamento de três adicionais

28 novembro 2025 - 06h30Luiz Vinicius
Parcela do Bolsa Família é paga mais uma vez no anoParcela do Bolsa Família é paga mais uma vez no ano   (Lyon Santos/MDS)
Dr Canela

A Caixa Econômica Federal encerra o pagamento do Bolsa Família de novembro, depositando a parcela para beneficiários do NIS (Número de Inscrição Social) final 0, nesta sexta-feira, dia 28.

O valor mínimo corresponde a R$ 600. Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses de idade, para garantir a alimentação da criança.

O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a famílias com crianças de até 6 anos.

Os beneficiários de Rio Bonito do Iguaçu (PR) receberão o crédito nesta sexta, independentemente do número final do NIS. A medida foi adotada como resposta imediata à grave devastação provocada pelo tornado que atingiu a cidade em 7 de novembro e pretende garantir apoio emergencial à população local.

No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.

Reportar Erro
Dr Canela
Assembleia Nov25 Square

Deixe seu Comentário

Leia Também

carteira de trabalho
Economia
Mais de 80 mil empregos foram criados em outubro no Brasil
Alugueis podem ficar mais baratos
Economia
Inflação do aluguel cai 0,11% em primeiro recuo desde maio de 2024
Bolsa Família é pago mais uma vez no ano
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 9 nesta quinta
Presentes de Natal
Economia
Festas de final de ano devem movimentar R$ 824 milhões em MS
Alimentos tiveram alta
Economia
Prévia de 0,20% faz inflação oficial voltar para meta do governo
Novo Bolsa Família
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 8 nesta quarta
Brasil tem melhor renda, menor pobreza e desigualdade desde 1995, aponta IBGE
Economia
Brasil tem melhor renda, menor pobreza e desigualdade desde 1995, aponta IBGE
Reunião aconteceu na Itália
Economia
Missão da FIEMS à Itália abre caminho para novas parcerias e expansão internacional
Quiabo foi um dos produtos que ficou mais barato
Economia
Quiabo fica 15% mais barato, mas mamão vai na contramão e encarece 11% em MS
Parcela do Bolsa Família é paga mais uma vez no ano
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 7 nesta terça

Mais Lidas

Diretor da ACICG afirma que situação tem impacto direto na segurança da população.
Cidade
GCM de Campo Grande enfrenta perdas salariais e condições precárias de trabalho
Suspeito foi detido e socorrido
Polícia
Homem que tentou estuprar corredora no Pq. dos Poderes invadiu Secretaria de Saúde
Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Polícia
Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Thiago (à esquerda) e Willian (à direita) são acusados de matar Wesner (ao centro) -
Justiça
Condenados por matar adolescente têm 15 dias para pagar R$ 1,4 milhão à família