Caixa finaliza setembro pagando Bolsa Família a beneficiários do NIS final 0

A Caixa Econômica Federal encerra o mês de setembro pagando a parcela do Bolsa Família para beneficiários do NIS (Número de Inscrição Social) de final 0, nesta terça-feira, dia 30.
O valor mínimo corresponde a R$ 600. Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses (nutrizes), para garantir a alimentação da criança.
O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a gestantes, um de R$ 50 a cada filho de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a cada criança de até 6 anos.
No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês.
