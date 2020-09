Caixa paga auxílio para 3,9 mi de beneficiários hoje; veja quem recebe

Sarah Chaves, com informações da Agência Brasil

O pagamento do auxílio emergencial da Caixa Econômica Federal nesta quarta-feira (16) será para 3,9 milhões de beneficiários nascidos em junho que faz parte do ciclo 2.

O ciclo 2 começou no dia 28 de agosto pelos beneficiários nascidos em janeiro. Essa etapa de pagamentos vai até 27 de outubro.

O benefício pago hoje, pode ser movimentados por meio do aplicativo Caixa Tem. Com ele é possível pagar boletos e fazer compras na internet e nas maquininhas em mais de 1 milhão de estabelecimentos comerciais.

Os beneficiários recebem a parcela a que têm direito no período de acordo com o mês de nascimento. Para os nascidos em junho, os saques e transferências serão liberados no dia 6 de outubro.

Deixe seu Comentário

Leia Também