Menu
Menu Busca terça, 21 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Economia

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 2 nesta terça

Com adicionais, valor médio do benefício está em R$ 683

21 outubro 2025 - 06h30Luiz Vinicius
Bolsa Família é pago mais uma vez no anoBolsa Família é pago mais uma vez no ano   (Lyon Santos/ MDS)

A Caixa Econômica Federal paga nesta terça-feira (21) a parcela de outubro do Bolsa Família aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 2. O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas com o novo adicional o valor médio do benefício sobe para R$ 683,42.

Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses de idade, para garantir a alimentação da criança.

O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a gestantes e nutrizes (mães que amamentam), um de R$ 50 a cada filho de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a cada criança de até 6 anos.

Cerca de 1,89 milhão de famílias estão na regra de proteção em outubro. Essa regra permite que famílias cujos membros consigam emprego e melhorem a renda recebam 50% do benefício a que teriam direito por até um ano, desde que cada integrante receba o equivalente a até meio salário mínimo.

No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.

Reportar Erro
Plan Black Out25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Combustível deu uma leve recuada em MS
Economia
Com custo de R$ 5,80, preço da gasolina varia até 14% em Campo Grande
: Filme Les Garçons, selecionado na mostra Curta MS
Cultura
Festival 'Curta Campo Grande' seleciona mais de 50 filmes para exibição em novembro
Foto; Observatório Fiems
Economia
MS tem crescimento mensal nas exportações industriais
MS lidera crescimento nacional no setor de serviços com alta de 14,3%
Economia
MS lidera crescimento nacional no setor de serviços com alta de 14,3%
Horário de verão foi descartado pelo governo neste ano
Brasil
Não precisaremos do horário de verão neste ano, diz ministro de Minas e Energia
A maçã nacional também recuou cerca de 6%,
Economia
Preço da banana-prata e maçã nacional alivia o bolso,mas abacate e batata-doce disparam
Abertura de empresas segue com bons números
Economia
Pelo 9° mês seguido, Mato Grosso do Sul supera 1 mil empresas abertas
Pesquisa do Procon de MS revela que videogames variam até 57% no e-commerce
Economia
Pesquisa do Procon de MS revela que videogames variam até 57% no e-commerce
Foto: Bracell
Economia
Em 48 anos de desenvolvimento, MS vê expansão consolidada com Vale da Celulose
Dia do Ovo: Ceasa/MS comercializa mais de 2,3 mil toneladas no primeiro semestre de 2025
Economia
Dia do Ovo: Ceasa/MS comercializa mais de 2,3 mil toneladas no primeiro semestre de 2025

Mais Lidas

Motociclista não resistiu ao impacto da batida
Trânsito
AGORA: Motoentregador morre em grave acidente com picape em Campo Grande
Gabriel morreu em grave acidente
Trânsito
Motociclista que morreu em acidente no Recanto dos Pássaros era militar do Exército
AGORA: Homem é morto a tiros em estacionamento de shopping da fronteira
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em estacionamento de shopping da fronteira
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher é levada para delegacia após deixar filhos sozinhos em casa para trabalhar