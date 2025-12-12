Menu
Menu Busca sexta, 12 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Senai Matriculas - Dez25
Economia

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 3 nesta sexta

Com adicionais, valor médio do benefício está em R$ 691,37

12 dezembro 2025 - 06h30Luiz Vinicius
Bolsa FamíliaBolsa Família   (Lyon Santos/ MDS)
Dr Canela

A Caixa Econômica Federal paga nessa sexta-feira (12) a parcela de dezembro do novo Bolsa Família aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 3.

O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas com o novo adicional o valor médio do benefício sobe para R$ 691,37. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês o programa de transferência de renda do Governo Federal alcançará 18,7 milhões de famílias, com gasto de R$ 12,74 bilhões.

Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses de idade, para garantir a alimentação da criança. O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a gestantes e nutrizes (mães que amamentam), um de R$ 50 a cada filho de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a cada criança de até 6 anos.

No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês. No entanto, por causa das festas de fim de ano, o calendário de dezembro é antecipado em cerca de dez dias, para dar tempo de os benefícios serem depositados antes do Natal.

O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.

Reportar Erro
Dr Canela
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Varejo brasileiro deve crescer 3,66% em 2026, aponta CNC
Economia
Varejo brasileiro deve crescer 3,66% em 2026, aponta CNC
Aeroporto será vendido
Economia
Anac aprova venda do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão
Comércio de rua é um dos mais que abrem no país
Economia
Vendas no comércio voltam a ganhar fôlego e crescem 0,5% em outubro
Auxílio Gás é pago em dezembro
Economia
Beneficiários com NIS final 2 recebem Auxílio Gás nesta quinta-feira
Redução não muda questão salarial
Política
CCJ do Senado aprova fim da escala 6x1 e prevê jornada de 36h semanais
Governo confirma salário mínimo de R$ 1.621 em 2026
Economia
Governo confirma salário mínimo de R$ 1.621 em 2026
Foto: Divulgação
Economia
Brasileiros preferem presentes à transferência bancária, aponta pesquisa
Comércio de rua é um dos mais que abrem no país
Economia
Brasil registra recorde com 4,6 milhões de pequenos negócios em 2025
Valor da cesta básica segue sendo a sexta mais cara do país
Economia
Cesta básica consome 55% do salário mínimo dos campo-grandenses
Indústria responde por 44% das vagas abertas em Mato Grosso do Sul em 2025
Economia
Indústria responde por 44% das vagas abertas em Mato Grosso do Sul em 2025

Mais Lidas

Polícia Civil e Científica estão pelo local
Polícia
VÍDEO - AGORA: Caminhoneiro é encontrado morto em pátio de posto de Campo Grande
A divulgação oficial dos nomes pré-selecionados ocorrerá no próximo sábado (13), durante o Natal na Praça Ary Coelho
Cidade
Divulgada lista de inscritos para 96 apartamentos no Jorge Amado; Confira
Unidade Básica de Saúde em Campo Grande
Saúde
Conselho pede providências de atendimentos suspensos em 29 unidades na Capital
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/12/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/12/2025