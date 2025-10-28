Menu
Menu Busca terça, 28 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Economia

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 7 nesta terça

Com adicionais, valor médio do benefício está em R$ 683

28 outubro 2025 - 06h30Luiz Vinicius
Cartão do Bolsa FamíliaCartão do Bolsa Família   (Lyon Santos/ MDS)

A Caixa Econômica Federal paga nesta terça-feira (28) a parcela de outubro do Bolsa Família aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 7. O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas com o novo adicional o valor médio do benefício sobe para R$ 683,42.

Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses de idade, para garantir a alimentação da criança.

O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a gestantes e nutrizes (mães que amamentam), um de R$ 50 a cada filho de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a cada criança de até 6 anos.

Cerca de 1,89 milhão de famílias estão na regra de proteção em outubro. Essa regra permite que famílias cujos membros consigam emprego e melhorem a renda recebam 50% do benefício a que teriam direito por até um ano, desde que cada integrante receba o equivalente a até meio salário mínimo.

No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto:
Justiça
De Uno a SW4: TJMS abre leilão de mais de 11 mil bens móveis e veículos
Ana Castela -
Agronegócio
Ingressos da Ana Castela na 2ª Expogenética MS entram no 2º lote
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 6 nesta segunda
Economia
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 6 nesta segunda
Intenção de consumo das famílias caíram
Economia
Intenção de consumo das famílias recua 1,2% em Campo Grande em outubro
Receita Federal
Economia
Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda
Novo Bolsa Família
Economia
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 5 nesta sexta
Foto: CNC
Economia
Intenção de Consumo das Famílias registra o terceiro recuo consecutivo no ano
Bolsa Família
Economia
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 4 nesta quinta
Parcela do Bolsa Família é paga mais uma vez no ano
Economia
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 3 nesta quarta
Bolsa Família é pago mais uma vez no ano
Economia
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 2 nesta terça

Mais Lidas

Técnico Fernando Augusto, do Chelsea Brasil
Esportes
Morre Fernando Augusto, técnico de futsal do Chelsea Brasil MS
Imagem ilustrativa
Geral
Condomínios de Campo Grande vivem clima eleitoral com chapas, campanhas e planos de gestão
Polícia isolou o local da cena do possível crime
Polícia
Casal é assassinado com vários golpes de faca em casa no Jardim Colibri
Kayk foi morto a facadas
Polícia
Jovem é assassinado a facadas e polícia recolhe corpo durante velório em Amambai