Menu
Menu Busca segunda, 25 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Economia

Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 6 nesta segunda

O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas há adicionais a serem pagos

25 agosto 2025 - 06h30Luiz Vinicius
Cartão do Bolsa FamíliaCartão do Bolsa Família   (Lyon Santos/ MDS)

A Caixa Econômica Federal estará pagando, nesta segunda-feira (25), a parcela do Bolsa Família deste mês para os beneficiários do NIS (Número de Inscrição Social) final 6. Ao todo cerca de 19,2 milhões de famílias receberão o benefício neste mês.

O valor mínimo corresponde a R$ 600. Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses (nutrizes), para garantir a alimentação da criança.

O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a gestantes, um de R$ 50 a cada filho de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a cada criança de até 6 anos.

No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês

O Auxílio Gás também estará sendo pago, seguindo a ordem cronológica do NIS, assim como o Bolsa Família. O valor foi mantido em R$ 108 neste mês.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Banana, melancia e laranja são os produtos mais vendidos da Ceasa-MS
Economia
Banana, melancia e laranja são os produtos mais vendidos da Ceasa-MS
Presidente da Fiems recebe empresas do ramo do gás
Economia
FIEMS recebe empresas para discutir investimentos em gás natural em MS
Parcela do Bolsa Família é paga mais uma vez no ano
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 5 nesta sexta
Observatório Fiems
Economia
Exportações industriais registram em julho aumento de 23% em comparação a 2024
Unidade do Banco Crefisa S.A -
Política
INSS suspende Crefisa após denúncias de coação e venda casada a aposentados
Novo Bolsa Família do Governo Federal
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 4 nesta quinta
Foto: Divulgação
Economia
Fiems articula parcerias para impulsionar jornada de descarbonização da indústria
Cartão do Bolsa Família
Economia
Beneficiários do NIS final 3 recebem parcela do Bolsa Família nesta quarta
Parcela do Bolsa Família é paga mais uma vez no ano
Economia
Beneficiários do NIS final 2 recebem parcela do Bolsa Família nesta terça
Famílias de MS recebem o Bolsa Família
Economia
Caixa começa a pagar Bolsa Família de agosto

Mais Lidas

Foto: Mai um no Mundo/Google
Cidade
Base Aérea de Campo Grande adia abertura de portões ao público para outubro
Criança de 7 anos morre durante acidente grave no Tijuca
Polícia
Criança de 7 anos morre durante acidente grave no Tijuca
Foto: Redes Sociais
Polícia
Jovem sai da boate com amigos e morre ao ter carro alvejado por 14 disparos no Buriti
O rapaz foi socorrido pelo SAMU
Polícia
Motoentregador que se acidentou na Marques de Herval morre na Santa Casa