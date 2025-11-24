Menu
Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 6 nesta segunda

O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas há o pagamento de três adicionais

24 novembro 2025 - 06h30
Famílias de MS recebem o Bolsa FamíliaFamílias de MS recebem o Bolsa Família   (Divulga/Governo Federal)

A Caixa Econômica Federal paga nesta segunda-feira, dia 24, a parcela do Bolsa Família para beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 6. Ao todo cerca de 18,7 milhões de famílias receberão o benefício neste mês.

O valor mínimo corresponde a R$ 600. Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses de idade, para garantir a alimentação da criança.

O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a famílias com crianças de até 6 anos.

Os beneficiários de Rio Bonito do Iguaçu (PR) receberão o crédito nesta sexta, independentemente do número final do NIS. A medida foi adotada como resposta imediata à grave devastação provocada pelo tornado que atingiu a cidade em 7 de novembro e pretende garantir apoio emergencial à população local.

No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.

