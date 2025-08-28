Menu
Menu Busca sábado, 30 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
TJMS Ago25
Economia

Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 9 nesta quinta

O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas há adicionais a serem pagos

28 agosto 2025 - 06h30Luiz Vinicius

A Caixa Econômica Federal estará pagando, nesta quinta-feira (28), a parcela do Bolsa Família deste mês para os beneficiários do NIS (Número de Inscrição Social) final 9. Ao todo cerca de 19,2 milhões de famílias receberão o benefício neste mês.

O valor mínimo corresponde a R$ 600. Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses (nutrizes), para garantir a alimentação da criança.

O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a gestantes, um de R$ 50 a cada filho de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a cada criança de até 6 anos.

No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês

O Auxílio Gás também estará sendo pago, seguindo a ordem cronológica do NIS, assim como o Bolsa Família. O valor foi mantido em R$ 108 neste mês.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Conta de energia terá nova tarifa
Economia
Conta de luz terá bandeira vermelha nível 2 em setembro
Ibovespa fecha em máxima histórica; dólar sobe
Economia
Ibovespa fecha em máxima histórica; dólar sobe
Comerciantes da Capital ficam cautelosos e confiança volta à zona negativa em agosto
Economia
Comerciantes da Capital ficam cautelosos e confiança volta à zona negativa em agosto
Receita Federal
Economia
Receita paga nesta sexta-feira quarto lote de restituição do IR
Licenciamento deverá ser pago até final de junho
Economia
Termina hoje prazo para quitar licenciamento de veículos com placas de final 7 e 8
Novo Bolsa Família
Economia
Sextou! Caixa encerra Bolsa Família de agosto pagando beneficiários de NIS final 0
João Doria, Gilmar Mendes, Sérgio Longen e Paulo Gonet
Economia
Longen defende segurança jurídica nas relações de trabalho em seminário do LIDE
Ministro Waldez Góes
Economia
Brasil e China terão nova rota marítima comercial
Inflação do aluguel sobe 0,36% em agosto, após três meses de queda
Economia
Inflação do aluguel sobe 0,36% em agosto, após três meses de queda
Consumo das famílias em Campo Grande cresce pelo quarto mês seguido, aponta pesquisa
Economia
Consumo das famílias em Campo Grande cresce pelo quarto mês seguido, aponta pesquisa

Mais Lidas

Família faz vaquinha para velório de despedida de Emanuelly
Cidade
Família faz vaquinha para velório de despedida de Emanuelly
O principal suspeito é Marcos Willian Teixeira Timóteo -
Polícia
AGORA: Suspeito de estuprar e matar criança morre em confronto com GOI
Emanuelly foi estuprada e morta
Polícia
Velório de 'Manu' começa nesta quinta-feira em Campo Grande
Foto: Mai um no Mundo/Google
Cidade
Base Aérea de Campo Grande adia abertura de portões ao público para outubro