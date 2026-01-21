Menu
Caixa paga parcela do Bolsa Família para beneficiários de NIS final 3 nesta quarta

O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas há pelo menos três adicionais

21 janeiro 2026 - 06h30Luiz Vinicius
Parcela do Bolsa Família é paga mais uma vez no anoParcela do Bolsa Família é paga mais uma vez no ano   (Lyon Santos/MDS)

A Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira, dia 21, a parcela do Bolsa Família para beneficiários do NIS (Número de Inscrição Social) de final 3. Ao todo cerca de 18,8 milhões de famílias receberão o benefício neste mês.

O valor mínimo corresponde a R$ 600. Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses de idade, para garantir a alimentação da criança. O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a famílias com crianças de até 6 anos.

No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.

Além do benefício integral, cerca de 2 milhões de famílias estão na regra de proteção em novembro. Em vigor desde junho de 2023, essa regra permite que famílias cujos membros consigam emprego e melhorem a renda recebam 50% do benefício a que teriam direito por até dois anos, desde que cada integrante receba o equivalente a até meio salário mínimo.

Neste mês, não haverá o pagamento do Auxílio Gás, que beneficia famílias cadastradas no CadÚnico. Como o benefício só é pago a cada dois meses, o pagamento voltará em fevereiro.

