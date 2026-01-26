Menu
Menu Busca segunda, 26 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Economia

Caixa paga parcela do Bolsa Família para beneficiários de NIS final 6 nesta segunda

O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas há pelo menos três adicionais

26 janeiro 2026 - 06h30Luiz Vinicius
Bolsa Família ajudará beneficiários neste mês de janeiroBolsa Família ajudará beneficiários neste mês de janeiro   (Lyon Santos/ MDS)

A Caixa Econômica Federal paga nesta segunda-feira, dia 26, a parcela do Bolsa Família para beneficiários do NIS (Número de Inscrição Social) de final 6. Ao todo cerca de 18,8 milhões de famílias receberão o benefício neste mês.

O valor mínimo corresponde a R$ 600. Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses de idade, para garantir a alimentação da criança. O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a famílias com crianças de até 6 anos.

No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.

Além do benefício integral, cerca de 2 milhões de famílias estão na regra de proteção em novembro. Em vigor desde junho de 2023, essa regra permite que famílias cujos membros consigam emprego e melhorem a renda recebam 50% do benefício a que teriam direito por até dois anos, desde que cada integrante receba o equivalente a até meio salário mínimo.

Neste mês, não haverá o pagamento do Auxílio Gás, que beneficia famílias cadastradas no CadÚnico. Como o benefício só é pago a cada dois meses, o pagamento voltará em fevereiro.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia
Setores de serviços lideram ganhos e contratações no Carnaval 2026
Fachada da Receita Federal
Economia
Receita nega aumento de imposto para professores com novo piso
Bolsa Família é pago mais uma vez no ano
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família para beneficiários de NIS final 5 nesta sexta
Novo Bolsa Família do Governo Federal
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família para beneficiários de NIS final 4 nesta quinta
Parcela do Bolsa Família é paga mais uma vez no ano
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família para beneficiários de NIS final 3 nesta quarta
Sebrae/MS apoia quem quer empreender na formalização de empresas
Economia
Pequenos negócios impulsionam abertura de empresas em MS
Cesta básica ainda se mantém cara para os trabalhadores
Economia
Cesta básica cai em todas as capitais do país no 2º semestre de 2025
Grãos de café
Economia
Exportação de café do Brasil cai em 2025, mas bate recorde em receita
Cartão do Bolsa Família
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família para beneficiários de NIS final 2 nesta terça
Fachada de prédio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
Justiça
Justiça converte para domiciliar prisão de suspeito por fraude no INSS

Mais Lidas

Crime foi cometido na frente de uma residência
Polícia
AGORA: Homem é assassinado com golpes de faca no Iracy Coelho
O caso aconteceu na manhã de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros no Lageado
Dinheiro sujo
Polícia
Homem pega R$ 500 com agiota, para de pagar e é ameaçado de morte: 'hoje eu te pego'
Imagens da ação criminosa
Polícia
Trio é indiciado por furto de R$ 35 mil em atacadão de Dourados