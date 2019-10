Caixa "rouba" 7 bilhões ao ano para cuidar de FGTS, denuncia Maia

Em entrevista ao programa Poder em Foco, do SBT, na madrugada desta segunda-feira (14), o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), denunciou que R$ 7 bilhões do lucro anual da Caixa Econômica Federal são "roubados" do trabalhador por meio da taxa de administração ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O deputado criticou a taxa cobrada pelo banco estatal para administrar o fundo e defendeu que, caso essa taxa não seja reduzida, o governo deva abrir espaço para que outras instituições financeiras sejam elegíveis para gerir o FGTS.

Para Maia, o rendimento do FGTS não deveria ser utilizado pelo governo para subsidiar programas sociais, como o Minha Casa Minha Vida. "Não é justo que o dinheiro do trabalhador, que é sócio deste fundo imenso que é o FGTS, seja usado como subsídio para construir a casa de outra pessoa. Para o trabalhador, o FGTS pode ser a única poupança que ele tem", disse.

