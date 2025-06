Caixa Tem apresenta instabilidade no primeiro dia de pagamento do Bolsa Família

O aplicativo Caixa Tem, utilizado para movimentar os valores do Bolsa Família e outros benefícios sociais, apresentou instabilidade na manhã desta segunda-feira (16), justamente no início do calendário de pagamentos do programa de transferência de renda do Governo Federal.

Usuários do app relataram dificuldades para acessar suas contas, consultar saldos e realizar transferências. Em publicações nas redes sociais, muitos relataram a exibição da mensagem “Ops! Não conseguimos te atender agora, tente novamente em alguns minutos!” ao tentarem utilizar o serviço.

Um dos beneficiários afirmou que só conseguiu movimentar o dinheiro após várias tentativas, enquanto outro disse ter ido pessoalmente a uma agência da Caixa, onde funcionários confirmaram que o aplicativo enfrentava problemas técnicos. “A equipe de tecnologia prometeu resolver ainda hoje”, relatou.

O site DownDetector, que monitora serviços online em tempo real, chegou a registrar 227 notificações de falhas no sistema por volta das 11h47min.

Embora a plataforma não disponha de uma categoria específica para o Caixa Tem, os dados indicam um aumento significativo de queixas relacionadas ao serviço.

Nesta segunda-feira, tem início o cronograma de pagamentos do Bolsa Família, com o depósito para os beneficiários cujo Número de Identificação Social (NIS) termina em 1.

Os repasses seguem até 30 de junho. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês o programa atenderá 20,49 milhões de famílias, com valor médio de R$ 666 por família.

