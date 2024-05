Caixa vai liberar saque do FGTS para pessoas afetadas pela chuva no RS

A Caixa Econômica Federal anunciou, nesta sexta-feira (3), uma série de medidas em apoio à população atingida pelas fortes chuvas que assolam o Rio Grande do Sul, dentre elas, a liberação do saque do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

Em nota, a instituição afirmou que está auxiliando as prefeituras dos municípios atingidos pelos temporais para que o processo de liberação já seja iniciado.

Além do saque do FGTS, a Caixa anunciou que os clientes podem solicitar uma pausa de até três meses nos contratos de financiamento habitacional nas regiões atingidas, sendo possível a incorporação das prestações no saldo devedor dos clientes inadimplentes.

O banco ainda afirmou que dará suporte, “de forma ágil”, aos clientes que solicitarem o acionamento do seguro habitacional e dos procedimentos para pagamento de indenizações.

