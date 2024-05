Câmara discute projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias na próxima semana

Acontece na próxima segunda-feira (06), na Câmara Municipal de Campo Grande a audiência pública para discutir o projeto de lei 11.306/24, que dispõe sobre as diretrizes da Lei Orçamentária (LDO), para o exercício financeiro de 2025.



A audiência acontece a partir das 9h no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis.



O debate foi convocado pela Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Casa, presidida pelo vereador Betinho.



A LDO é o plano usado como base para elaborar o orçamento, que é definido por meio da LOA (Lei Orçamentária Anual) e para estabelecer as metas da administração pública em consonância com o PPA (Plano Plurianual).



Depois da aprovação, a proposta, com as emendas, segue para sanção ou veto da prefeita.



O texto prevê aproximadamente R$ 6,8 bilhões, um aumento de cerca de 4% em relação ao orçamento de 2024, que é de R$ 6,5 bilhões.

