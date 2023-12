Campanha de Recuperação de Crédito negociou mais de R$ 1,8 milhões entre empresas e clientes

Promovida pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, a 3ª Campanha Estadual de 'Recuperação de Crédito Nome Limpo'' atingiu R$ 1.820.749,56 negociados entre empresas e clientes inadimplentes, desde 20 de novembro a 15 de dezembro, a edição 2023 contou com conciliações de dívidas em Campo Grande, Dourados, Naviraí e Maracaju.



A negociação de débitos ocorreu de forma presencial e online em empresas do segmento de educação, energia, construção civil, saúde ocular e medicina. Ao todo foram realizadas 242 audiências de conciliação, tendo 54% delas resultando em acordos.

O presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, Renato Paniago, avalia que a Campanha Nome Limpo é uma iniciativa importante porque ajuda empresas a recuperarem créditos que estavam perdidos, fazendo esse recurso voltar a circular na economia local. “Além disso, o evento colabora com o consumidor, auxiliando-o a negociar suas dívidas com condições facilitadas e começar o ano de 2024 sem negativações e restrições”, afirma.

A Campanha Nome Limpo também motivou a procura pela consulta para checar se há alguma negativação no CPF devido a alguma dívida. Durante os 25 dias de ação, 1.954 consumidores passaram pelo balcão do SCPC – Serviço Central de Proteção ao Crédito - em busca do serviço de consulta, que é gratuito

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também