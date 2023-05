Campo Grande é a capital com menor taxa de desocupação do Brasil

A última edição da Pesquisa por Amostra de Domicílios Trimestral (PNAD-T), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), colocou Campo Grande como a capital com a menor taxa de desocupação do país.

Além de ficar em primeiro lugar, a desocupação na Capital ficou abaixo da média estadual, que segundo o levantamento do IBGE, foi de 4,8%.

O resultado foi comemorado pela prefeita da Capital, Adriane Lopes, que destacou o desenvolvimento de Campo Grande como principal influenciador da baixa taxa.

“Assumimos a primeira posição entre as capitais mostrando que somos a Capital das Oportunidades e que estamos nos transformando em um polo de crescimento e de geração de novos negócios. No ano passado ampliamos em mais de 10 mil o número de empresas ativas e seguimos crescendo, o resultado não poderia ser outro senão bons números de empregabilidade”, comentou.

No total, Campo Grande conta com 743 mil pessoas em idade para trabalhar, ou seja, tem 14 anos ou mais e que estão trabalhando ou ativamente procurando emprego, e destes, 498 mil já integram força de trabalho.

O número, no entanto, já era esperado, já que desde julho de 2020, mais de 34 mil novos postos de trabalho com carteira assinada foram criados. Somente no primeiro trimestre de 2023, a Capital encerrou o período com um saldo positivo de 2.558 novas vagas.

Para o superintendente de Indústria, Comércio, Serviços e Comércio Exterior da Sidagro, o economista José Eduardo Corrêa dos Santos, os dados apontam para uma situação de pleno emprego na cidade.

“O pleno emprego é conhecido como o mais alto grau do uso de forças produtivas da economia, principalmente no uso de trabalho. Este processo é possível para uma economia em constante expansão. Este cenário é considerado na macroeconomia quando toda a mão-de-obra, qualificada ou não, pode ser empregada devido ao grande impulso que deixa a economia em equilíbrio. O pleno emprego não é um nível em que o desemprego é nulo, mas que atinja um nível satisfatoriamente baixo”, comentou.

O crescimento nos empregos também foi comemorado pelo secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila.

“Todas as medidas implementadas pela atual gestão municipal para fortalecer a economia tem demonstrado grande assertividade. Os dados são mais uma prova de que Campo Grande é a Capital das Oportunidades. Temos trabalhado muito, tanto as relações internas, quanto externas, transformando Campo Grande em um grande hub logístico para os países que querem entrar no Brasil, assim como para os estados brasileiros que querem exportar seus produtos”, comentou.

