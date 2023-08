Campo Grande é reconhecida pela Qualidade da Informação Contábil e Fiscal

O comprometimento e solidez dos trabalhos realizados pela Prefeitura renderam a Campo Grande o vice-campeonato no prêmio “Qualidade da Informação Contábil e Fiscal 2023”. O resultado divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) aponta a Capital sul-mato-grossense como a segunda colocada entre todas as capitais do país no quesito que avalia melhor grau de evolução do ranking.

O prêmio é baseado no Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), uma iniciativa que tem o objetivo de reconhecer e premiar os entes da federação pelo fornecimento de informações contábeis consistentes, promovendo a transparência e a melhoria da qualidade dos dados sobre as contas públicas.

“Temos trabalhado bastante para alcançarmos a qualidade da informação contábil e fiscal exigida pelo Siconfi, não basta somente disponibilizar dados, isso não é suficiente para uma gestão mais eficiente. É preciso trazer dados com precisão, com integridade, com consistência e para isso temos analisado constantemente com nossa equipe a melhor forma de reunir essas informações e torná-las acessíveis”, destaca a secretária de Finanças e Planejamento, Marcia Helena Hokama.

Conforme os números do Siconfi, em 2021, Campo Grande registrou 66.417 pontos (73,0% de assertividade) ficando na 24ª posição entre todas as Capitais. Em 2022 saltou para 114.019 pontos (89,1% de assertividade), passando para a 15ª posição, com aumento de 16,01 pontos percentuais em relação ao ano anterior.

O ranking é um balizador da confiabilidade das informações apresentadas pelos estados e municípios, tornando-se referência para a nova metodologia de avaliação da Capacidade de Pagamento (Capag), que apura a situação fiscal dos entes subnacionais que desejam contrair novos empréstimos com garantia da União, indicando se um novo endividamento representa risco de crédito para o Tesouro Nacional e possibilitando oferta de crédito com juros mais acessíveis aos melhores posicionados.

A diretora geral de Contabilidade do município, Denize Garabini, ressalta a importância do trabalho desempenhado pela equipe contábil do município. “Nossa equipe está sempre atenta às mudanças para darmos respostas rápidas. Quando acontece qualquer situação nesse sentido, rapidamente, atualizamos os procedimentos, reunimos as Secretarias e atualizamos para que as informações disponibilizadas sejam precisas, íntegras e consistentes”.

“Estamos muito felizes com essa evolução e honrados pelo recebimento desse prêmio que ocorrerá em setembro, como reconhecimento do Tesouro Nacional. Seguiremos em busca da excelência a fim de que, Campo Grande continue avançando e esse protagonismo se converta em melhorias para todos os campo-grandenses nas sete regiões urbanas da nossa cidade”, ressaltou a prefeita Adriane Lopes.

