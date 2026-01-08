Menu
Menu Busca quinta, 08 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Economia

Campo Grande fechou 2025 com a 6ª cesta básica mais cara do país

A capital sul-mato-grossense só fica atrás de Porto Alegre, Cuiabá, Rio de Janeiro, Florianópolis e São Paulo

08 janeiro 2026 - 17h38Luiz Vinicius
Cesta básica segue cara em Campo GrandeCesta básica segue cara em Campo Grande   (Marcelo Pereira / FOTOKA )

Campo Grande fechou o ano de 2025 com a sexta cesta básica mais cara do país, com um valor de R$ 775,90, mesmo com uma redução de -0,47% no mês de dezembro, segundo o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos).

A capital sul-mato-grossense só fica atrás de Porto Alegre, Cuiabá, Rio de Janeiro, Florianópolis e São Paulo - esta sendo a mais cara, custando R$ 845,95.

Entre novembro e dezembro de 2025, seis dos 13 produtos que compõem a cesta básica tiveram diminuição nos preços médios: tomate (-12,54%), açúcar cristal (-5,32%), leite integral (-3,04%), arroz agulhinha (-2,68%), óleo de soja (-2,07%) e farinha de trigo (-0,86%). Sete itens apresentaram alta: batata (10,87%), feijão-carioca (1,19%), banana (1,13%), manteiga (1,03%), café em pó (0,84%), pão francês (0,73%) e carne bovina de primeira (0,04%).

Nos últimos 12 meses, entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025, foram registradas elevações em sete dos 13 produtos: café em pó (41,06%), tomate (8,40%), farinha de trigo (7,67%), pão francês (4,34%), óleo de soja (4,15%), banana (3,80%) e carne bovina de primeira (1,48%). Apresentaram diminuição de preços: arroz agulhinha (-38,46%), batata (-20,00%), açúcar cristal (-13,80%), feijão-carioca (-8,13%), leite integral (-4,49%) e manteiga (-3,42%).

Em dezembro de 2025, o trabalhador de Campo Grande, remunerado pelo salário mínimo de R$ 1.518,00, precisou trabalhar 112 horas e 27 minutos para adquirir a cesta básica. Em novembro de 2025, o tempo de trabalho necessário havia sido de 112 horas e 59 minutos. Em dezembro de 2024, quando o salário mínimo era de R$ 1.412,00, o tempo de trabalho necessário era de 120 horas e 02 minutos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Banco Master
Justiça
TCU suspende inspeção no Banco Central por liquidação do Master
Passagens tiveram quedas nos últimos meses
Economia
Preço médio das passagens aéreas cai 20% em novembro
Somente em dezembro de 2025, foram abertas 847 empresas no Estado
Economia
Impulsionada por serviços, MS encerra 2025 com mais de 13 mil novas empresas
Exportações seguem apresentando bons números
Economia
MS fecha 2025 com recorde com US$ 10,7 bilhões em exportações
A bióloga Bruna Oliveira criou a Cerrado em Pé em 2022 ao lado do esposo, também biólogo, Rodrigo Borghezan
Economia
Sebrae impulsiona bioeconomia de MS com acesso a mercados nacionais
Sede do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul - TCE/MS
Economia
TCE-MS revê edital de licitação em TI e reabre certame R$ 4,9 milhões mais barato
Mato Grosso do Sul supera barreira de 16 mil empregos formais criados em 12 meses
Economia
Mato Grosso do Sul supera barreira de 16 mil empregos formais criados em 12 meses
Aplicativo do FGTS, onde pode ser visto se o pagamento foi realizado
Economia
Saque-aniversário do FGTS 2026 começa a ser liberado
Banco Master
Economia
Relator do caso Banco Master no TCU determina inspeção do BC
Refinaria Abreu e Lima (RNEST), da Petrobras
Economia
Produção de petróleo e gás atinge 4,921 milhões de barris em novembro

Mais Lidas

Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Saúde
Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Desabafo feito em rede social -
Política
Vereador de Deodápolis aproveitou diárias ao Paraná para trair a esposa, diz post
Foto: Shutterstock
Polícia
Filho mata mãe e irmão de dez anos esfaqueados
Meramente ilustrativa -
Polícia
Meninas fogem de abrigo, pegam carro de app e são encontradas em motel de Campo Grande