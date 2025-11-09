Menu
Economia

Campo Grande mantém posição entre os líderes em exportações de MS

Três Lagoas segue na liderança e Ribas do Rio Pardo aparece em segundo lugar no ranking estadual, impulsionadas pela celulose

09 novembro 2025 - 15h49Taynara Menezes
Entre janeiro e outubro, Mato Grosso do Sul exportou US$ 9,08 bilhõesEntre janeiro e outubro, Mato Grosso do Sul exportou US$ 9,08 bilhões   (Foto: Álvaro Rezende/Secom)

Campo Grande se mantém entre os três municípios que mais exportam em Mato Grosso do Sul, com participação de 7,5% nas vendas externas do Estado entre janeiro e outubro deste ano, conforme boletim da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

Três Lagoas lidera com 19,46% das exportações, seguida por Ribas do Rio Pardo (14,62%), ambas impulsionadas pelo crescimento de 25% no setor de celulose. A operação plena da unidade da Suzano em Ribas e o polo industrial de Três Lagoas consolidam o Estado como maior exportador de celulose do país.

De acordo com o secretário Jaime Verruck, o resultado reflete o dinamismo econômico e a consolidação de setores estratégicos. “Os números mostram o impacto direto das exportações sobre o desenvolvimento regional”, destacou.

Entre janeiro e outubro, Mato Grosso do Sul exportou US$ 9,08 bilhões, alta de 4,24% em relação ao mesmo período de 2024. O saldo da balança comercial atingiu US$ 6,91 bilhões, 8,98% superior ao do ano passado.

O Estado também registrou avanço nas exportações de carne bovina — mesmo com tarifas impostas pelos Estados Unidos — e recorde histórico no minério de ferro, com 7,79 milhões de toneladas embarcadas. Já nas importações, houve queda de 8,43%, totalizando US$ 2,17 bilhões, com redução de 31% na compra de gás natural.

