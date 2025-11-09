Campo Grande mantém posição entre os líderes em exportações de MS

Campo Grande se mantém entre os três municípios que mais exportam em Mato Grosso do Sul, com participação de 7,5% nas vendas externas do Estado entre janeiro e outubro deste ano, conforme boletim da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

Três Lagoas lidera com 19,46% das exportações, seguida por Ribas do Rio Pardo (14,62%), ambas impulsionadas pelo crescimento de 25% no setor de celulose. A operação plena da unidade da Suzano em Ribas e o polo industrial de Três Lagoas consolidam o Estado como maior exportador de celulose do país.

De acordo com o secretário Jaime Verruck, o resultado reflete o dinamismo econômico e a consolidação de setores estratégicos. “Os números mostram o impacto direto das exportações sobre o desenvolvimento regional”, destacou.

Entre janeiro e outubro, Mato Grosso do Sul exportou US$ 9,08 bilhões, alta de 4,24% em relação ao mesmo período de 2024. O saldo da balança comercial atingiu US$ 6,91 bilhões, 8,98% superior ao do ano passado.

O Estado também registrou avanço nas exportações de carne bovina — mesmo com tarifas impostas pelos Estados Unidos — e recorde histórico no minério de ferro, com 7,79 milhões de toneladas embarcadas. Já nas importações, houve queda de 8,43%, totalizando US$ 2,17 bilhões, com redução de 31% na compra de gás natural.

