Campo-grandenses consomem menos e se sentem 'seguros' nos empregos, diz pesquisa

As famílias de Campo Grande estão consumindo menos e prova disso é o índice apresentado neste mês de fevereiro por meio da pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, divulgada nesta sexta-feira (21).

A intenção de Consumo das Famílias apresentou uma leve queda comparada ao mês de janeiro. Naquela oportunidade, os pontos eram de 104,9, mas com a pesquisa realizada e divulgada, o índice caiu para 104,5 pontos.

Porém, por outro lado, a mesma pesquisa traz que os campo-grandenses se sentem mais seguros nos respectivos empregos, onde 41,9% disseram que estão mais tranquilos comparado ao mesmo período do ano passado.

Com relação à perspectiva profissional, 53,3% também dizem estar com mais expectativas positivas que em fevereiro de 2024.

Dos sete indicadores apurados, quatro apresentaram índices mensais negativos, sendo que o "momento para duráveis" foi o que apresentou maior queda (-3,3%).

