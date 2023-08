Campos Neto afirma que ficará à frente do BC até o final do mandato

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, afirmou, em entrevista publicada pela revista Veja, que irá cumprir seu mandato integralmente. Ele deve continuar à frente da instituição até 31 de dezembro.

À revista, Campos Neto descartou qualquer possibilidade de deixar o cargo, mesmo com as críticas que vinha recebendo do presidente Lula e integrantes do atual governo.

“Sim, fico no cargo”, afirmou. “Acho que devo isso a todos os que acreditaram no projeto da autonomia do BC. Esse não é um assunto meu. É uma pauta institucional”, completou.

O presidente da autoridade monetária brasileira também minimizou as pressões que vêm sofrendo, e destacou que esse é o momento de teste da autonomia da instituição.

“Faz parte do processo de autonomia do Banco Central, que está sendo testado agora. Afinal, é a primeira vez que a gente tem a conjunção de independência do banco com mandatos não coincidentes entre o chefe do Executivo e a autoridade monetária”, disse.

