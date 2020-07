Mais de 18 mil varejistas de Campo Grande fecharam as portas durante pandemia

Em três meses de quarentena, causada pela pandemia do coronavírus, a capital de MS perdeu cerca de 18 mil empresas prestadoras de serviço e comércio, segundo um levantamento realizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL-CG).

O levantamento mostra que três meses atrás a capital possuía 46.683 empresas prestadoras de serviço e comércio para 28.404, chegando ao valor de 18.279.

O presidente da CDL CG, Adelaido Vila, lamentou que tantos empresários não tenham conseguido sobreviver a esse período. “A pandemia expôs a fragilidade das administrações públicas, que não foram capazes de dar soluções eficazes, nem para a saúde das pessoas, nem para a economia. É lamentável que tantas pessoas tenham perdido sua capacidade de sobrevivência e ainda corram tantos riscos a sua saúde”.

CNPJs em Campo Grande

De acordo com a CDL-CG, em março de 2020, Campo Grande possuía 122.838 CNPJs, sendo que 63.423 eram microempreendedores individuais, 22.139 prestadores de serviço, 24.544 comércios e, 12.732 atividades não relacionadas com o varejo.

Do total de prestadores de serviços e comércio (46.683), 43.923 eram micros, 2.171 pequenos, 243 médios e 346 grandes empresas.

Em junho de 2020, Campo Grande o número de CNPJs baixou para 98.088, sendo que 62.719 são microempreendedores individuais, os prestadores de serviço caíram para 14.658 e o comércio para 13.746.

Do total de prestadores de serviço e comércio (28.404), as micro empresas diminuíram para 25.965, as pequena para 1.964 e as 209 médias. Mesmo as grandes empresas não sobreviveram à pandemia, das 346 existente em março, apenas 266 ainda estão abertas.

