Menu
Menu Busca terça, 27 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Economia

Carnaval de 2026 deve movimentar R$ 25,2 milhões na Capital, aponta estudo

Levantamento da FCDL-MS e da CDL Campo Grande aponta crescimento de 5% na circulação financeira durante o feriado

27 janeiro 2026 - 15h51Taynara Menezes
Festividades do CarnavalFestividades do Carnaval   (Foto: Divulgação)

O Carnaval de 2026 deve movimentar R$ 25,2 milhões em circulação financeira em Campo Grande, segundo levantamento realizado pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul (FCDL-MS) e pela CDL Campo Grande, com suporte técnico do SPC Brasil.

A pesquisa foi realizada entre os dias 21 e 24 de janeiro, por meio de entrevistas telefônicas com 570 consumidores da Capital e do interior, e indica um crescimento estimado de 5% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Os dados mostram que, durante o feriado, Campo Grande concentra o maior volume interno de consumo do Estado, principalmente em função do deslocamento de moradores de municípios do interior para a Capital.

De acordo com o levantamento, a cidade recebe público oriundo, sobretudo, de Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã, Corumbá e Naviraí, municípios que elevam significativamente o número de consumidores circulando em Campo Grande ao longo do período carnavalesco.

Esse movimento altera o ritmo do comércio, dos serviços e da rede hoteleira. “O Carnaval interfere diretamente no faturamento do varejo. Quando há estrutura e organização, o consumidor permanece na cidade, compra no comércio local e utiliza serviços”, afirma o presidente da CDL Campo Grande, Adelaido Figueiredo.

Entre os moradores da Capital, o gasto médio previsto é de R$ 550 por pessoa, destinado principalmente a alimentação fora do lar, vestuário, calçados, transporte por aplicativo e lazer. Esse consumo gera efeito direto na arrecadação municipal, especialmente por meio do Imposto Sobre Serviços (ISS).

No cenário estadual, o aumento das vendas em segmentos como moda, calçados, papelarias e livrarias também influencia a arrecadação de ICMS, em razão da presença de consumidores vindos do interior.

Além da programação carnavalesca, a pesquisa identificou que parte do público utiliza o período para realizar compras. Shoppings centers, polos gastronômicos e corredores comerciais aparecem entre os locais mais procurados.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Energia puxou redução da inflação
Economia
Prévia da inflação oficial de janeiro perde força e fica em 0,20%
Aplicativo do Meu INSS
Economia
Governo prorroga até março prazo para pedido de ressarcimento do INSS
Novo Bolsa Família do Governo Federal
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família para beneficiários de NIS final 7 nesta terça
Sede do INSS
Economia
Benefícios de janeiro começam a ser pagos pelo INSS nesta segunda-feira
O novo preço passa a valer a partir desta terça-feira (27)
Economia
Petrobras anuncia redução de 5,2% no preço da gasolina a partir desta terça
Bolsa Família ajudará beneficiários neste mês de janeiro
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família para beneficiários de NIS final 6 nesta segunda
 Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia
Setores de serviços lideram ganhos e contratações no Carnaval 2026
Fachada da Receita Federal
Economia
Receita nega aumento de imposto para professores com novo piso
Bolsa Família é pago mais uma vez no ano
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família para beneficiários de NIS final 5 nesta sexta
Novo Bolsa Família do Governo Federal
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família para beneficiários de NIS final 4 nesta quinta

Mais Lidas

A confusão aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Adolescente é espancado a pauladas após bater em menino autista no Parque Ayrton Senna
Crime foi cometido na frente de uma residência
Polícia
AGORA: Homem é assassinado com golpes de faca no Iracy Coelho
Menina de 12 anos fica com faca cravada na cabeça durante 'brincadeira' com irmão em Campo Grande
Polícia
Menina de 12 anos fica com faca cravada na cabeça durante 'brincadeira' com irmão em Campo Grande
Caso foi registrado na Deam
Polícia
Usando calcinha e sutiã, morador de condomínio é preso por importunação sexual no Parati