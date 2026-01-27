Carnaval de 2026 deve movimentar R$ 25,2 milhões na Capital, aponta estudo

O Carnaval de 2026 deve movimentar R$ 25,2 milhões em circulação financeira em Campo Grande, segundo levantamento realizado pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul (FCDL-MS) e pela CDL Campo Grande, com suporte técnico do SPC Brasil.

A pesquisa foi realizada entre os dias 21 e 24 de janeiro, por meio de entrevistas telefônicas com 570 consumidores da Capital e do interior, e indica um crescimento estimado de 5% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Os dados mostram que, durante o feriado, Campo Grande concentra o maior volume interno de consumo do Estado, principalmente em função do deslocamento de moradores de municípios do interior para a Capital.

De acordo com o levantamento, a cidade recebe público oriundo, sobretudo, de Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã, Corumbá e Naviraí, municípios que elevam significativamente o número de consumidores circulando em Campo Grande ao longo do período carnavalesco.

Esse movimento altera o ritmo do comércio, dos serviços e da rede hoteleira. “O Carnaval interfere diretamente no faturamento do varejo. Quando há estrutura e organização, o consumidor permanece na cidade, compra no comércio local e utiliza serviços”, afirma o presidente da CDL Campo Grande, Adelaido Figueiredo.

Entre os moradores da Capital, o gasto médio previsto é de R$ 550 por pessoa, destinado principalmente a alimentação fora do lar, vestuário, calçados, transporte por aplicativo e lazer. Esse consumo gera efeito direto na arrecadação municipal, especialmente por meio do Imposto Sobre Serviços (ISS).

No cenário estadual, o aumento das vendas em segmentos como moda, calçados, papelarias e livrarias também influencia a arrecadação de ICMS, em razão da presença de consumidores vindos do interior.

Além da programação carnavalesca, a pesquisa identificou que parte do público utiliza o período para realizar compras. Shoppings centers, polos gastronômicos e corredores comerciais aparecem entre os locais mais procurados.

