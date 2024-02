Carnaval de Campo Grande injetou mais de R$ 20 milhões na economia local

Brenda Leitte, com Prefeitura

O Carnaval 2024 em Campo Grande foi um sucesso. Além do recorde de público, com mais de 80 mil foliões festejando na Esplanada Ferroviária e na Praça do Papa, a folia injetou mais de R$ 20 milhões na economia de Campo Grande. Os dados são da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande, e segundo a entidade, os números devem ser ainda melhores, já que neste sábado (17) acontece o Enterro dos Ossos.

Quem trabalhou na festa ainda está comemorando as vendas e confirma o resultado. Proprietários da Dip’s Food, Ingrid dos Santos Khalil Dipe e Diego Mackenna Dipe participam de diversos eventos pela cidade e se surpreenderam com o Carnaval.

“Economicamente falando sobre o carnaval da Esplanada foi uma explosão em vendas. A gente teve uma procura muito grande desde o primeiro dia. Tanto nosso público fiel, que viu nas nossas redes que estaríamos lá foi, quanto o público local que não nos conhecia, aprovou nosso produto, e voltou nos outros dias. Tivemos muito retorno”, afirmou Ingrid Dipe.

Da CapivaS Cervejaria, Luis Sakate Pais, conta que esta foi primeira vez que participou do carnaval de rua, então não tinha muitos parâmetros para comparar a festa deste ano. Ele foi com uma expectativa alta, mas sem uma meta específica. E o carnaval? Não decepcionou!

“As nossas vendas foram ótimas e tivemos excelentes resultados, que vão além das vendas, pois conseguimos apresentar o nosso produto para muitas pessoas que nunca tinham experimentado e acabamos tendo muitos feedbacks positivos. Entregamos todos os cartões de apresentação da nossa casa que levamos”, revelou.

A também estreante no carnaval de rua, Felipa Velasques, que levou cachorro quente e doces para a avenida, conta que faz feiras e quando convidada participa de eventos. “Já fiz festa de criança e gosto muito de trabalhar com isso. Esta foi a primeira vez que eu trabalhei no Carnaval, mas eu gostei e foi muito bom, graças a Deus. Fiquei muito animada”, contou.

Já Ynaê Paula Schroder Rosa conta que ficou com uma barraca de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, bem simples, segundo ela, mas foi muito bom. “Rendeu muito aprendizado e uma graninha boa. Apesar da trabalheira, deu vontade de encarar esse ofício mais vezes”, disse empolgada.

Para o secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila, o crescimento da festa só vem fortalecer a economia de Campo Grande. “O valor estimado representa uma injeção na economia Campo-grandense, vemos neste momento, uma mudança na percepção do Carnaval e uma aceitação maior da tradicional festividade”, argumentou Adelaido.

Os serviços ligados, direta ou indiretamente, aos festejos, como turismo, eventos, transportes, artistas, imprensa, publicidade, entre outros, aumentam com as festividades.

Nos dias de folia, haviam 60 ambulantes cadastrados pela Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) autorizados a trabalhar na praça de alimentação montada na Esplanada Ferroviária. Para a secretária municipal de Cultura e Turismo, Mara Bethânia Gurgel, o sucesso do Carnaval 2024 se deveu a diversos fatores, entre eles, a organização, planejamento e cuidado com o público.

“Foi uma festa totalmente planejada que contou com a participação ativa de diversas secretarias e órgãos governamentais, cada um desenvolvendo seu trabalho de maneira cuidadosa. Para serem realizados eventos nestas proporções é muito importante que tenhamos uma equipe responsável e atenta e, trabalhando dessa forma, conseguimos entregar para Campo Grande o maior Carnaval de todos os tempos”.

