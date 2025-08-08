Menu
Economia

Carne e celulose puxam avanço e exportação de MS registra superávit de US$ 4,8 bilhões

Desempenho representa uma alta de 7,93% comparado ao mesmo período do ano passado, entre janeiro e julho

08 agosto 2025 - 09h22Luiz Vinicius
Fábrica da SuzanoFábrica da Suzano   (Alvaro Rezende)

Mato Grosso do Sul exportou US$ 6,33 bilhões entre janeiro e julho de 2025, crescimento de 3,8% em relação ao mesmo período de 2024. O volume embarcado aumentou 21,18%, garantindo saldo positivo de US$ 4,83 bilhões na balança comercial — alta de 7,93%.

Os dados são da Carta de Conjuntura do Comércio Exterior, divulgada pela Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

A celulose lidera a pauta com alta de 53,3% em valor e 70,23% em volume exportado. A carne bovina fresca também cresceu: 40% em valor e 23,5% em volume. Já o minério de ferro dobrou em volume (de 2,7 para 5,1 milhões de toneladas) e subiu 29,1% em valor.

Na contramão, a soja teve queda de 20,8% em valor e 12,4% no volume. O ferro-gusa também recuou.

A China segue como principal destino, com 47,68% das exportações. Santos lidera como principal porto (40,28%), seguido por Paranaguá e São Francisco do Sul.

Entre os municípios, Três Lagoas lidera (16,46%), seguido por Ribas do Rio Pardo, Dourados, Campo Grande e Corumbá.

Destaque também para os portos de Corumbá e Ladário, que cresceram 50% em valor exportado, e para Porto Murtinho, onde as exportações mais que dobraram em valor e volume.

