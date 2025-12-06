Cartão de crédito lidera endividamento em Campo Grande, atingindo 68% das famílias

O cartão de crédito é o principal responsável pelo endividamento das famílias em Campo Grande, usado por 68% dos inadimplentes, segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

O estudo aponta que, em novembro, 66,7% das famílias estavam endividadas, um ponto percentual acima de outubro e do mesmo período do ano passado. Entre elas, 29,2% apresentaram contas em atraso, enquanto 14,4% afirmaram que não terão condições de quitar suas dívidas, aumento em relação aos 13,6% de outubro.

A economista do Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS (IPF-MS), Regiane Dedé de Oliveira, explica que o endividamento inclui compromissos parcelados, como carnês de lojas, empréstimos pessoais, financiamentos de veículos, seguros e cheques pré-datados.

Ela ressalta que, quando mantidas sob controle, essas dívidas são consideradas saudáveis e contribuem para a economia.

A pesquisa também indica diferenças por renda. Carnês são mais comuns entre famílias com renda de até 10 salários mínimos, atingindo 20%, enquanto entre famílias de renda mais alta representam 9,8%. Já os financiamentos de veículos aparecem de forma inversa: 25,5% entre famílias de maior renda e 9% entre as de menor renda.

