Menu
Menu Busca sábado, 06 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Economia

Cartão de crédito lidera endividamento em Campo Grande, atingindo 68% das famílias

PEIC aponta que 66,7% das famílias estão endividadas; parcela inadimplente é de 29,2%, e 14,4% dizem não conseguir pagar suas dívidas

06 dezembro 2025 - 14h35Taynara Menezes
Maior segue sendo cartão de credito Maior segue sendo cartão de credito   (Foto: Agência Brasil)

O cartão de crédito é o principal responsável pelo endividamento das famílias em Campo Grande, usado por 68% dos inadimplentes, segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

O estudo aponta que, em novembro, 66,7% das famílias estavam endividadas, um ponto percentual acima de outubro e do mesmo período do ano passado. Entre elas, 29,2% apresentaram contas em atraso, enquanto 14,4% afirmaram que não terão condições de quitar suas dívidas, aumento em relação aos 13,6% de outubro.

A economista do Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS (IPF-MS), Regiane Dedé de Oliveira, explica que o endividamento inclui compromissos parcelados, como carnês de lojas, empréstimos pessoais, financiamentos de veículos, seguros e cheques pré-datados.

Ela ressalta que, quando mantidas sob controle, essas dívidas são consideradas saudáveis e contribuem para a economia.

A pesquisa também indica diferenças por renda. Carnês são mais comuns entre famílias com renda de até 10 salários mínimos, atingindo 20%, enquanto entre famílias de renda mais alta representam 9,8%. Já os financiamentos de veículos aparecem de forma inversa: 25,5% entre famílias de maior renda e 9% entre as de menor renda.

Reportar Erro
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Maior segue sendo cartão de credito
Economia
Ferramenta do BC bloqueia 6.879 tentativas de abertura de conta falsa
O anúncio foi feito durante reunião na sede do Google, em São Paulo
Geral
MS fecha parceria com Google para usar IA na educação, saúde, segurança e agronegócio
Receita Federal
Economia
Receita alerta para falsas cobranças com nome e CPF do contribuinte
Energisa oferecerá oportunidade de renegociação
Economia
Consumidores da Capital terão 'Campanha Nome Limpo' para quitar contas de luz em atraso
Economia teve bons resultados
Economia
Economia brasileira cresce 0,1% no terceiro trimestre
Foto: Adobe Stock
Economia
Levantamento da CNC aponta recuo do individamento das famílias em novembro
Conta de energia ficará mais barata em dezembro, mas uso pode aumentar nas férias
Economia
Mesmo com conta barata em dezembro, Energisa alerta para 'alto consumo' nas férias
Todo o material técnico da pesquisa estará disponível aos lojistas para apoiar o planejamento do período natalino.
Economia
Lideradas pelo cartão de crédito, compras natalinas devem movimentar R$ 194 milhões
Evento acontece no Rio de Janeiro
Economia
Rio sedia 1ª Cúpula Popular do Brics para debater Sul Global
Manga foi uma das frutas que ficaram baratas
Economia
Berinjela, manga e abobrinha têm seus preços reduzidos na Ceasa-MS

Mais Lidas

Dupla foi presa em flagrante pelo homicídio
Polícia
Mulher foi assassinada na BR-262 pela prima após descobrir drogas em guarda-roupa
Imagem ilustrativa
Polícia
Mulher é presa por cortar virilha do filho de 6 anos para evitar abuso
Mária de Fátima, morta pela prima e jogada na BR-262, em Campo Grande
Polícia
Morta pela prima, mulher se refugiava na Capital após fugir de violência doméstica em MG
Divulgado lista de inscritos para apartamentos no Jardim Antártica
Cidade
Divulgado lista de inscritos para apartamentos no Jardim Antártica