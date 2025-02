Cartão de crédito segue sendo maior vilão dos campo-grandenses endividados

O cartão de crédito segue sendo o principal vilão dos campo-grandenses, representando 75% das famílias ouvidas pela Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC). Porém, o índice de endividamento e inadimplência entre as famílias de Campo Grande registrou queda em janeiro.

O cartão foi citado por 75,9% dos entrevistados. Em seguida, aparecem os carnês (20,7%), o crédito pessoal (10,4%) e o financiamento de imóveis (7,9%).

De acordo com o levantamento, 64% das famílias possuem contas parceladas, como cheques pré-datados, cartões de crédito, carnês de lojas, empréstimos pessoais, prestações de carro e seguros.

O percentual é inferior ao registrado em dezembro, quando o índice foi de 65%.

Entre as famílias endividadas, 28,2% relataram contas em atraso, enquanto 11,4% afirmaram não ter condições de pagar as dívidas – números também menores que os do mês anterior, que foram de 30,3% e 12,5%, respectivamente.

