CCR ganha relicitação da BR-163 e segue como gestora da rodovia até 2054

Aconteceu na tarde desta quinta-feira (22), na B3, em São Paulo, o leilão de relicitação do trecho da BR-163 em Mato Grosso do Sul, e por falta de outras concorrentes, a CCR foi a ganhadora, ficando à frente da rodovia até 2054.

O trecho da rodovia leiloado é de 845,9 km, entre Mundo Novo, na divisa com o Paraná, e Sonora, na divisa com Mato Grosso, que serve como principal escoamento do agronegócio sul-mato-grossense.

Com o nome de ‘Motiva’, a empresa deve ficar responsável por gerir a rodovia pelos próximos 29 anos.

Durante o leilão, o edital permitia que concorrentes apresentassem propostas de tarifas de pedágio menores, no entanto, por ser a única concorrente no leilão, a CCR fixou a tarifa de pedágio em R$ 7,52 por cada 100 km.

Ficaram estabelecidas obrigações mais rígidas para a empresa, se comparado com o último contrato de concessão, como investimentos de cerca de R$ 17 bilhões nos 29 anos de concessão, sendo R$ 9,3 bilhões investidos nos primeiros noves anos e R$ 2,06 bilhões em obras prioritárias nos três primeiros anos.

Também foi exigido a duplicação de 210 km da rodovia, 170 km de faixas adicionais, construção de 141 pontes e viadutos, 259 acessos, 128 pontos de ônibus, 44 passarelas de pedestres, 17 passagens de fauna e a adoção de gatilhos para novas obras, conforme o fluxo de veículos na via.

Seguindo o estipulado pelos gatilhos, caso a média ultrapassar 7 mil veículos por dia em um trecho, será obrigatório a duplicação, mas caso o fluxo fique entre 3 mil e 7 mil veículos por dia, serão necessárias apenas faixas adicionais. Abaixo disso, a empresa deverá apenas monitorar o trecho.

