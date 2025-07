Cebola, cenoura e pimentão ficam mais baratos em MS; frutas sobem com o frio

A primeira semana de julho começou com queda nos preços de algumas hortaliças na Ceasa/MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul).

Um dos destaques é a cebola nacional, que teve redução de 9% em relação à semana anterior. O saco de 20 kg do produto está sendo comercializado, em média, por R$ 50.

Outros itens que registraram queda foram a cenoura, vendida a R$ 45 o saco de 20 kg, e o pimentão verde, que custa R$ 55 o saco de 10 a 12 kg.

Em contrapartida, o frio típico da estação tem pressionado os preços de algumas frutas. O mamão Havaí foi o que mais encareceu na semana, com alta de 11,11%. A caixa de 10 kg passou de R$ 90 para R$ 100.

As baixas temperaturas também impactaram o preço da banana nanica, que chegou a R$ 80 a caixa de 20 kg, e do pepino comum, vendido a R$ 80 a caixa de 23 kg.

Os dados são do boletim de preços da Ceasa/MS e valem para o período de 30 de junho a 5 de julho.

