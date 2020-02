Centauro compra a Nike por R$ 900 milhões

Grupo que controla a Centauro anunciou nesta quinta-feira (6) a compra da operação da Nike no Brasil por R$ 900 milhões. Com isso a varejista se torna a distribuidora exclusiva dos produtos Nike no varejo on-line e físico em todo o território brasileiro durante dez anos.

A compra da subsidiária brasileira da Nike inclui o estoque e as lojas, mas não os direitos de propriedade intelectual. Agora o grupo que controla a Centauro atuará como uma holding. Pedro Zemel, presidente da Centauro, assume como presidente da holding.

A Centauro afirmou em ym comunicado que é parceira da Nike há muito tempo. A marca do Estados Unidos de artigos esportivos tem 24 lojas no Brasil e 15 lojas de parceiros. “Nos últimos anos, fizemos uma série de investimentos em diversas frentes e, principalmente, em tecnologia e multicanalidade, o que nos possibilitou avançar expressivamente no nosso setor e nos transformar em uma plataforma do esporte. Estamos muito entusiasmados com a oportunidade de servir ainda mais a comunidade esportiva por meio de uma marca tão poderosa. Seguimos comprometidos com a missão de aprimorar o ecossistema do esporte no nosso país através de diferentes caminhos e modelos de negócios”, disse Zemel em comunicado.

A compra do grupo SBF fez com que suas ações subissem mais 13% na bolsa brasileira B3 por na tarde desta quinta-feira (6), vendidas a R$ 5,67.

