Cesta básica na Capital tem aumento de 2,63% em abril e ultrapassa os R$ 700

O custo da cesta básica em Campo Grande voltou a subir em abril e atingiu R$ 702,91, segundo levantamento divulgado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE).

O aumento foi de 2,63% em relação a março, quando o valor estava em R$ 684,90. Em 2025, este é o terceiro mês seguido de alta na Capital.

Nos quatro primeiros meses do ano, a cesta acumula alta de 4,27%. Já no comparativo com abril de 2024, o aumento é ainda mais expressivo: 9,76%, acima da média nacional registrada pelo DIEESE.

Entre os itens que mais pesaram no orçamento dos campo-grandenses em abril estão o café em pó, que teve reajuste de 4,91% no mês e 18,63% em 12 meses, e a carne bovina de primeira, com alta de 3,77%.

O tomate subiu 5,13% no mês e acumula variação de 7,79% no ano. Já a batata, pressionada pela entressafra e pelo clima quente, teve elevação de 1,65%.

Outro destaque é o pão francês, que aumentou 2,26% no mês e acumula 9,11% de alta desde janeiro. O produto tem sido impactado pela entressafra do trigo e pelos custos de produção.

Apesar de menores, também houve reajustes no óleo de soja (+1,26%) e no arroz agulhinha (+1,27%). Em contrapartida, alguns alimentos apresentaram queda em Campo Grande, como a banana (-2,77%) e o açúcar cristal (-2,44%).

Com base no valor da cesta mais cara do país (São Paulo, R$ 909,25), o DIEESE estima que o salário mínimo ideal em abril de 2025 deveria ser de R$ 7.638,62 para garantir o sustento de uma família de quatro pessoas — 5,03 vezes o salário mínimo vigente, que é de R$ 1.518,00.

